Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi | Video
Mersin'in Silifke ilçesinde lastiği patlayan araçtakilere yardım için duranlara otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
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