Nemrut Kalderası'nda yaban hayatı böyle görüntülendi | Video 21.11.2023 | 14:43 Birçok canlıya ve vahşi yaşama ev sahipliği yapan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nda ilk defa kedi sürüsü görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dönemlerde sıkça kalderayı ziyaret eden vatandaşların elleriyle beslediği ayı görüntüleriyle gündeme gelen ve genellikle vahşi ve yaban hayvanların yaşadığı Nemrut Kalderası'nın yeni müdavimleri tespit edildi. Bölgede uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından Nemrut Kalderası'nda yaşamaya başlayan kedi türleri görüntülendi. Zorlu iklim şartları ve coğrafi yapısı nedeniyle daha çok boz ayı, kurt, tavşan ve tilki gibi yaban hayvanlarının yaşam sürdürdüğü bir alan olarak bilinen 2 bin 250 rakım yükseklikteki kalderada bu yıl ilk defa kedi türleri görülmeye başlandı. Varlığından haberdar olduğu kedi türlerini görüntülemek için arkadaşlarıyla bölgeye giden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, kalderanın farklı alanlarında farklı türlerdeki kedileri tek tek görüntüleyerek kayıt altına aldı. Bölgeye nerden ve nasıl geldikleri henüz belirlenemeyen kedilerin kalderada yaşamaya başladığını tespit eden Önen, yaban hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye yerleşen kedileri zorlu bir kış sürecinin beklediğine dikkat çekti.Uzun yıllardan beridir bölgede gözlemler yaptığını belirten Önen, kalderada ilk defa kedi sürülerine rastladıklarını söyledi. Bölgenin sıklıkla ziyaretçilerin elleriyle beslediği ayı görüntüleriyle gündeme geldiğini aktaran Önen, "Kalderada mayıs itibariyle sezonun açılmasıyla birlikte insanlar ziyaret ve piknik amaçlı bölgeye gelmeye başladılar. Bölgede piknikçi sayısı arttıkça ayılar gibi vahşi hayvanlar daha çok görülmeye başlandı. Özellikle ayıların görünür olmaya başlamasıyla birlikte insanların da bunları görme eğilimleri oldu. Fakat ayıların ziyaretçiler tarafından beslemesi bölgede bir takım ilginç olayların yaşanmasına neden olmaktadır. Daha öncesinde bölgede hiç görülmeyen kedi türlerini kalderadaki büyük ve küçük göl çevresinde görmeye başladık. Normalde bu kedi türleri yıllardır bu bölgede hiç görülmedi. Fakat bu yıl ilginç bir şekilde birçok kedi sürüsü var ve bu kediler burada yaşam alanı oluşturmuşlar. İnsanların aylıları beslemek için attıkları atıklarla beslenmenin yanı sıra birde bölgedeki dağ fareleriyle beslenmektedirler. Bu durum konunun uzmanlarınca detaylıca incelenebilir. Çünkü yaklaşık 8 yıldır bölgede gözlemler yapmamıza rağmen bu yıl ilk defa rastladık. Çünkü burası vahşi bir yaşam alanı ve bu kedileri burada yoktu. Bölgede genellikle kurt, tilki ve ayı gibi yabani hayvanlar yaşamakta ve burası vahşi tabiatı olan bir yer. Fakat bölgede insanların çok olması bir bakıma bölgenin doğal yapısını da bozabilmektedir. Hiç bölgede görülmeyen kediler de görünür olmaya başladı. Tabi bu da ister istemez bölgenin doğal yapısını ve ekosistemi etkileyebilmektedir. Bu kedilerin buraya nasıl geldiğiyle ilgili elimizde net bir bilgi yok, konu uzmanlarınca araştırılmaya değer bir konudur. Yavaş yavaş ortaya çıkan bu kedilerin sayıları her geçen gün de artmaktadır. Yaklaşık 4-5 aydır bölgede olduklarını tahmin ediyoruz. Bu sürede de burada yaşam alanı oluşturmaya başlamışlar. Fakat önümüzde oldukça çetin bir kış var. Bu kedilerin hayatta kalıp kalamayacağı konusu var. Sezon bittiğinde bunu ancak görebileceğiz" şeklinde konuştu.