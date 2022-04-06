Neslihan Atagül'den gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna esprili cevap! | Video

Birlikte yeni bir projede yer alacak Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna Atagül, '8 yıldır birlikteyiz' diyerek gazetecilerin sorusuna esprili bir şekilde cevap verdi.