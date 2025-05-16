Oyuncakçıdaki silah atölyesinden cephane çıktı! 4 gözaltı | Video
Diyarbakır’da oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesinde çok sayıda silah ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte suç gruplarına silah temin ederek haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik dün 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesinde; 6 adet ruhsatsız tabanca, 182 adet silah yapımına hazır kurusıkı tabanca, 172 adet yay ve seti bulunan namlu, 199 adet şarjör, 183 adet silah yapımında kullanılan aparat, 136 adet fişek, 3 adet boş sürgü, 20 adet üst kapak, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet matkap, 1 adet lazer makinesi, 1 adet mengene, 170 adet kredi kartı ve 2 adet pos cihazı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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