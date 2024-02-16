Sakarya'da iki katlı ev alev topuna döndü | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alev alev yanan iki katlı ev itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.
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