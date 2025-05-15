Samsun'da 15 bin 680 adet sentetik ecza ele geçirildi | Vidoe 15.05.2025 | 14:35 Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 bin 680 adet sentetik ecza ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde müşterek NARVAS uygulaması düzenlendi. Bir şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 15 bin 680 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.