Saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Başakşehir'de cadde üzerinde yolcu indiren otobüse hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
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