Video Yaşam Saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada | Video

Saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada | Video

26.05.2025 | 12:25

Başakşehir'de cadde üzerinde yolcu indiren otobüse hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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Kaza, dün Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yolcu indirmek için duraksayan bir otobüse hızla seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken kazada bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
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