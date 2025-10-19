Video Yaşam Siverek'te ATM'de buldukları paranın sahibini arıyorlar | Video
19.10.2025 | 15:03

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki genç, ATM'de buldukları yüklü miktardaki parayı sahibine ulaştırmak için polis merkezine başvurdu.

Olay, Siverek ilçe merkezindeki bir banka ATM'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Hasan Gürez ile Halil Kılıç, para çekmek için gittikleri bankamatikte, kendilerinden önce işlem yapan kişiye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 37 bin TL buldu. Parayı sayan iki arkadaş, polis merkezine giderek durumu bildirdi.

Karakolda görevli polis ekipleri, parayı tutanak altına alarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Paranın gerçek sahibine ulaşılması halinde, yasal prosedürler çerçevesinde teslim edileceği öğrenildi.

Parayı bulan gençlerden Hasan Gürez, "Arkadaşımla birlikte yemek yiyip bankamatikten para çekmek istedik. Kartımı henüz tam takmamıştım ki devam eden bir işlemin olduğunu fark ettim. Para iadesi gibi bir şey oldu, yüklü bir paraydı. Hemen arkadaşımla birlikte karakola gidip durumu anlattık. Polis gerekli işlemleri yaptı, parayı sayıp kayıt altına aldı. Bize, 'Para sizde kalsın, sahibine ulaştığımızda sizi çağırırız' dediler. Para yaklaşık 37 bin lira civarında. Şu anda sahibini arıyoruz. Karakola gidip parasını kaybettiğini söyleyen olursa, biz de gidip teslim edeceğiz. Hiç 'alalım, harcayalım' düşüncesi aklımızdan geçmedi. Belki fakirdir, gerçekten ihtiyacı vardır. Fakir olmasa bile sonuçta onun hakkı. Biz sadece hakkı sahibine teslim etmek istiyoruz. Bu durum herkesin başına gelebilir, o yüzden bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum" dedi.

Diğer genç Halil Kılıç ise, "Arkadaşımla ATM'den para çekecektik. ATM'ye gittiğimizde bir işlem devam ediyordu. Bir vatandaş muhtemelen para yatırmış ama işlemi tamamlanmamıştı. Biraz bekledik, ardından ATM'den yüklü miktarda para çıktı. Biz de hiç düşünmeden parayı alıp polis merkezine gittik. Durumu polis memurlarına anlattık, onlar da gerekli işlemleri yaptı. 'Sahibini bulduğumuzda sizi çağırırız, iade edersiniz' dediler. İnsanlık gereği bu parayı iade etmek istiyoruz çünkü bu para bizim değil. Hakkımız olmayan bir şeyi alıp harcamak istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, ATM güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Bulunan paranın yaklaşık 37 bin TL olduğu öğrenildi.

