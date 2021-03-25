SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
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Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi | Video 25.03.2021 | 10:03
04:27
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi | Video 25.03.2021 | 09:09
02:50
Bursa'da ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücüden ilginç savunma 25.03.2021 | 09:00
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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazası kamerada 25.03.2021 | 08:59
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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor 25.03.2021 | 08:59
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Toros Dağları'nda yağışlar sonrası akan sular görsel şölen oluşturdu | Video 24.03.2021 | 17:15
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Birbirlerine kızıp hırslarını otomobilden çıkardılar | Video 24.03.2021 | 16:40
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İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden atladı | Video 24.03.2021 | 15:48
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Tırnakçılık yapan kadını esnafın dikkati yakalattı | Video 24.03.2021 | 15:48
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Otomobilin altıda kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu | Video 24.03.2021 | 15:05
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Kediyi ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 24.03.2021 | 14:42
Son Dakika Haberleri... Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor!