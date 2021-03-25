Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
25.03.2021 | 08:59

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Son Dakika Haberleri... Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor!

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