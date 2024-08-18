SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'da orman yangınında son durum
Son dakika haberleri... İzmir Karşıyaka'daki orman yangını bölgesinde son durum canlı yayınla A Haber'de...
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SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'da orman yangınında son durum 18.08.2024 | 09:12
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