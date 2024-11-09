Video Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran davasında çelişkili ifadeler! 3. gün başladı...
SON DAKİKA | Narin Güran davasında çelişkili ifadeler! 3. gün başladı...

SON DAKİKA | Narin Güran davasında çelişkili ifadeler! 3. gün başladı...

09.11.2024 | 11:54

Diyarbakır'da yürütülen Narin Güran cinayeti davasının 3. duruşmasında da çelişkili ifadeler devam ediyor.

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