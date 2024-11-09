Video Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran davasında 4 kişiye müebbet hapis cezası istemi! Enes Güran'a flaş ısırık sorusu...
SON DAKİKA | Narin Güran davasında 4 kişiye müebbet hapis cezası istemi! Enes Güran'a flaş ısırık sorusu...

SON DAKİKA | Narin Güran davasında 4 kişiye müebbet hapis cezası istemi! Enes Güran'a flaş ısırık sorusu...

09.11.2024 | 16:03

Narin Güran cinayeti davasında SON DAKİKA | Türkiye'de gündem olan Narin Güran cinayeti davasında 4 kişiye müebbet hapis cezası istemi! Narin Güran 'ın abisi Enes Güran'a kolundaki ısırık hakkında flaş soru...

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