SON DAKİKA | Narin Güran davasında 4 kişiye müebbet hapis cezası istemi! Enes Güran'a flaş ısırık sorusu...
Narin Güran cinayeti davasında SON DAKİKA | Türkiye'de gündem olan Narin Güran cinayeti davasında 4 kişiye müebbet hapis cezası istemi! Narin Güran 'ın abisi Enes Güran'a kolundaki ısırık hakkında flaş soru...
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