SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! 1 ölü | Video
Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. 16 yaşındaki sporcunun hayatını kaybettiği belirtildi. 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
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