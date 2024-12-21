Video Yaşam SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! 1 ölü | Video
SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! 1 ölü | Video

SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! 1 ölü | Video

21.12.2024 | 11:10

Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. 16 yaşındaki sporcunun hayatını kaybettiği belirtildi. 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

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