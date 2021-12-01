Video Yaşam SON DAKİKA: Yozgat'ta dehşet! 1 aylık bebeği sobada yakan anne Fatma Büyük... Dehşet evi kamerada
SON DAKİKA: Yozgat'ta dehşet! 1 aylık bebeği sobada yakan anne Fatma Büyük... Dehşet evi kamerada

SON DAKİKA: Yozgat'ta dehşet! 1 aylık bebeği sobada yakan anne Fatma Büyük... Dehşet evi kamerada

01.12.2021 | 17:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Yozgat’ta dehşet! 1 aylık bebeği sobada yakan anne Fatma Büyük... Dehşet evi kamerada 00:54
SON DAKİKA: Yozgat'ta dehşet! 1 aylık bebeği sobada yakan anne Fatma Büyük... Dehşet evi kamerada 01.12.2021 | 17:09
Dekolteli hırsızlar kamerada! Evde uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu bile çaldılar | Video 07:33
Dekolteli hırsızlar kamerada! Evde uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu bile çaldılar | Video 01.12.2021 | 16:33
Ümraniye’de çatısı alev alev binada mahsur kalan kişinin kurtarılma anı | Video 01:37
Ümraniye'de çatısı alev alev binada mahsur kalan kişinin kurtarılma anı | Video 01.12.2021 | 16:41
Kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz’i etkisi altına aldı; balıkçı tekneleri hasar gördü | Video 01:59
Kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'i etkisi altına aldı; balıkçı tekneleri hasar gördü | Video 01.12.2021 | 16:19
Kurusıkı tabanca ve elektroşok cihazıyla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı | Video 02:43
Kurusıkı tabanca ve elektroşok cihazıyla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı | Video 01.12.2021 | 16:13
Son dakika haberi: Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısında yangın! | Video 03:05
Son dakika haberi: Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında yangın! | Video 01.12.2021 | 16:03
Sultangazi’de ‘Örümcek Adam’ gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü | Video 01:43
Sultangazi’de ‘Örümcek Adam’ gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü | Video 01.12.2021 | 15:43
Kocaeli’de yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor | Video 01:55
Kocaeli'de yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor | Video 01.12.2021 | 15:43
Kuru yük gemisinde görevli Azeri gencin denize düşme anı kamerada | Video 00:47
Kuru yük gemisinde görevli Azeri gencin denize düşme anı kamerada | Video 01.12.2021 | 15:43
İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak | Video 01:14
İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak | Video 01.12.2021 | 15:36
Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüye gözaltı | Video 00:25
Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüye gözaltı | Video 01.12.2021 | 15:35
Zonguldak’ta limanda halatın çarparak gemiciyi denize uçurduğu anlar kamerada! 03:40
Zonguldak'ta limanda halatın çarparak gemiciyi denize uçurduğu anlar kamerada! 01.12.2021 | 15:05
Kaş’ta jandarmadan eş zamanlı ’Narko Kıran’ operasyonu: 18 gözaltı | Video 02:16
Kaş'ta jandarmadan eş zamanlı 'Narko Kıran' operasyonu: 18 gözaltı | Video 01.12.2021 | 15:18
Adres sorarken bir anda yere yığıldı, kadının kalp krizi geçirdiği anlar kamerada | Video 00:22
Adres sorarken bir anda yere yığıldı, kadının kalp krizi geçirdiği anlar kamerada | Video 01.12.2021 | 15:18
Genç adam, şiddetli rüzgara karşı koyamadı | Video 00:14
Genç adam, şiddetli rüzgara karşı koyamadı | Video 01.12.2021 | 14:56
Zonguldak’ta heyelan! Kaya parçaları arabanın üzerine düştü | Video 02:33
Zonguldak'ta heyelan! Kaya parçaları arabanın üzerine düştü | Video 01.12.2021 | 14:49
Bursa’da sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza! | Video 01:46
Bursa'da sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza! | Video 01.12.2021 | 13:43
Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı | Video 02:15
Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı | Video 01.12.2021 | 13:47
Cani babanın dövdüğü bebeğin son durumu ne? Doktoru açıkladı | Video 02:41
Cani babanın dövdüğü bebeğin son durumu ne? Doktoru açıkladı | Video 01.12.2021 | 13:45
İstanbul’da otelci Esra Yıldız ile Nuri Yıldız öldürülmüştü! Çifte cinayetin sırrı çözüldü | Video 00:55
İstanbul'da otelci Esra Yıldız ile Nuri Yıldız öldürülmüştü! Çifte cinayetin sırrı çözüldü | Video 01.12.2021 | 13:26

Son dakika haberleri... Yozgat'ta kan donduran dehşet! Anne Fatma Büyük 1 aylık bebeği önce bıçakladı sonra sobada yakarak öldürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı.


Olay, öğle saatlerinde, meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA