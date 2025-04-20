Tartışma kavgaya dönüştü! Babasını tek yumrukla bayılttı | Video
Esenyurt'ta baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babanın, oğlunun tek yumruğu ile bayıldığı anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
Tartışma kavgaya dönüştü! Babasını tek yumrukla bayılttı | Video 20.04.2025 | 13:38
04:22
Beyoğlu’nda tamirhaneye kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video 20.04.2025 | 13:28
02:48
01:26
Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video 20.04.2025 | 13:05
00:43
Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 12:49
00:10
03:14
Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video 20.04.2025 | 12:48
05:22
Eski eşini yakarak öldüren sanık, duruşma öncesi hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 12:47
02:04
İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor | Video 20.04.2025 | 10:33
00:53
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu; 17 tutuklama | Video 20.04.2025 | 09:57
00:49
Gaziosmanpaşa'da kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler | Video 20.04.2025 | 09:57
04:12
02:20
Eski sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini evde doğurup çöpe atmış | Video 20.04.2025 | 08:34
08:08
"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, üçüncü kez yakalandı | Video 20.04.2025 | 08:33
01:45
Edirne’de alkolü sürücü 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı | Video 20.04.2025 | 08:33
01:40
00:15
"Kargom var" yalanıyla 283 bin lira dolandırdı | Video 18.04.2025 | 15:47
03:25
00:17
Tartıştığı 4 kişi tarafından tekme-tokat dövüldü! İşte o anlar | Video 18.04.2025 | 15:21