Video Yaşam Tek tuş dehşeti önledi: Genç kadının yardımına 3 dakikada yetiştiler | Video
Tek tuş dehşeti önledi: Genç kadının yardımına 3 dakikada yetiştiler | Video

Tek tuş dehşeti önledi: Genç kadının yardımına 3 dakikada yetiştiler | Video

01.12.2023 | 13:25

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski sevgilisi evine tabanca ve bıçakla dayanan genç kadın KADES'e basarak, yardım istedi. İhbarın ardından hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 3 dakika gibi kısa bir sürede adrese gelerek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Kadının eski sevgisinden kurtulmak için defalarca ikamet değiştirdiği, tedbir ve koruma kararı aldırdığı, olayın yaşandığı eve ise yeni taşındığı öğrenildi.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eli silahlı Ç.C.(27), bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı K.Y.'nin (26) evinin önüne gelerek kapısına dayandı. Korkuya kapılan K.Y., telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulamasından (KADES) yardım butonuna bastı. Jandarma ekipleri, 3 dakika gibi kısa sürede olay yerine gelerek, şahsı gözaltına aldı. Ç.C.'nin üstünde yapılan aramada tabancanın yanı sıra 3 fişek ve bıçak ele geçirildi. Hakkında tedbir kararı bulunan şahıs, karakola götürüldü. İfadesi alınan Ç.C., daha sonra adliyeye sevk edildi.

ESKİ SEVGİSİNDEN KURTULMAK İÇİN DEFALARCA İKAMETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ
K.Y.'nin şiddet gördüğü için Ç.C'den ayrıldığı ancak kendisinden bir türlü kurtulamadığı öğrenildi. K.Y.'nin, eski sevgilisinden kurtulmak için sürekli adres değiştirerek tedbir ve koruma kararı aldırdığı, ayrıca olayın yaşandığı eve de yeni taşındığı bildirildi.

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