Tek tuş dehşeti önledi: Genç kadının yardımına 3 dakikada yetiştiler | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski sevgilisi evine tabanca ve bıçakla dayanan genç kadın KADES'e basarak, yardım istedi. İhbarın ardından hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 3 dakika gibi kısa bir sürede adrese gelerek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Kadının eski sevgisinden kurtulmak için defalarca ikamet değiştirdiği, tedbir ve koruma kararı aldırdığı, olayın yaşandığı eve ise yeni taşındığı öğrenildi.
ESKİ SEVGİSİNDEN KURTULMAK İÇİN DEFALARCA İKAMETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ
K.Y.'nin şiddet gördüğü için Ç.C'den ayrıldığı ancak kendisinden bir türlü kurtulamadığı öğrenildi. K.Y.'nin, eski sevgilisinden kurtulmak için sürekli adres değiştirerek tedbir ve koruma kararı aldırdığı, ayrıca olayın yaşandığı eve de yeni taşındığı bildirildi.
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