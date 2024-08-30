Video Yaşam Tekirdağ'da aranan şahıslara operasyon: 99 kişi yakalandı | Video
Tekirdağ'da aranan şahıslara operasyon: 99 kişi yakalandı | Video

Tekirdağ'da aranan şahıslara operasyon: 99 kişi yakalandı | Video

30.08.2024 | 12:53

Tekirdağ'da Jandarma ekipleri ince yapılan çalışmada 99 yakalandı.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 22-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 99 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 31'i tutuklandı.

Jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları titiz çalışmalarla farklı suçlardan aranan bu şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Tutuklanan şahıslar, yasal işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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