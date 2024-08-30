Tekirdağ'da aranan şahıslara operasyon: 99 kişi yakalandı | Video

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 22-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 99 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 31'i tutuklandı.Jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları titiz çalışmalarla farklı suçlardan aranan bu şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Tutuklanan şahıslar, yasal işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.