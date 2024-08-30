Tekirdağ'da aranan şahıslara operasyon: 99 kişi yakalandı | Video
Tekirdağ'da Jandarma ekipleri ince yapılan çalışmada 99 yakalandı.
Jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları titiz çalışmalarla farklı suçlardan aranan bu şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Tutuklanan şahıslar, yasal işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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