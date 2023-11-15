Video Yaşam Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video

15.11.2023 | 09:22

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içeresinde sözde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içeresinde sözde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan ve Çorlu ilçesinde ikamet eden A.H. isimli şahıs sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.
Şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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