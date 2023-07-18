Thodex Ceo’su Faruk Fatih Özer için rekor hapis talebi: 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla… | Video 18.07.2023 | 13:37 Arnavutluk’ta yakalanarak tutuklanan kripto para borsası ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Özer hakkında 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Özer ve 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı müştekiler avukatları ile birlikte salonda hazır bulundu.Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Thodex platformuna ait veri tabanında söz konusu hesaplara gerçekte var olmayan ve kripto para cüzdanlarına aktarılmayan varlık bakiyesi tanımlamasının yapıldığı, yönetici yetkisiyle varlık oluşturma ve varlık silme işlemlerinin sanıklar Faruk Fatih Özer, Rana Azap, Serap Özer ve Ergün Acar tarafından yapıldığının ifade edildi. 2018 yılında varlık yatırma ve silme işlemlerine başlandığı, yoğunlaştığı diğer dönemin ise 2020 Haziran ve 2021 Nisan dönemi olduğu aktarıldı.Mütalaada, Faruk Fatih Özer'in şirketin kurucusu ve en üst yönetici olduğu, sanık Güven Özer'in Faruk Fatih Özer'in ağabeyi olduğu, şirket veri tabanının 15 numaralı yöneticisi olduğu, sanık Serap Özer'in ise Faruk Fatih Özer'in kardeşi ve şirket veri tabanının 14 numaralı yöneticisi olduğu kaydedildi. Sanıkların, müşterileri dolandırmak kastıyla hareket ettiklerinin ifade edildiği, Thodex'in suç örgütü olduğunun açıkça anlaşıldığı ve 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 TL olduğu belirtildi.Mütalaada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak Kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını, Özer'in 5 mağdur yönünden ise beraatı istendi. Diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda cezalar istendi.Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede 2 bin 27 müşteki yer alıyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.