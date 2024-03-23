Vali Tavlı’dan Samsun Müzesine davet

Mimarisinde Karadeniz'in dalgalarından esinlenilen ve Karadeniz'in en büyük müzesi olan Samsun Müzesi, 13 Mart’tan itibaren 1 ay boyunca ücretsiz olmuştu. Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşları müzeye davet etti.