Video Yaşam Vali Tavlı’dan Samsun Müzesine davet
Vali Tavlı’dan Samsun Müzesine davet

Vali Tavlı’dan Samsun Müzesine davet

23.03.2024 | 14:51

Mimarisinde Karadeniz'in dalgalarından esinlenilen ve Karadeniz'in en büyük müzesi olan Samsun Müzesi, 13 Mart’tan itibaren 1 ay boyunca ücretsiz olmuştu. Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşları müzeye davet etti.

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