Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 29.11.2025 | 13:55 Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'ndeki bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese yönelik operasyon düzenlendi. C.K. (21) isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde 572 gram uyuşturucu madde, bir cep telefonu ve 800 lira nakit para ele geçirildi.