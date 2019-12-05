Web TV Medya Acun Ilıcalı'nın formatını çalan Fox TV'nin hırsızlığı bilirkişi raporuyla belgelendi!

Acun Ilıcalı'nın formatını çalan Fox TV'nin hırsızlığı bilirkişi raporuyla belgelendi!

05.12.2019 | 11:36

GÜNAYDIN'ın manşeti ile duyurduğu Acun Ilıcalı'nın Fox TV'ye açtığı format hırsızlığı davasında haklı bulunması ve Fox TV'nin Acun Ilıcalı'nın avukatına hırsızlığın üzerini örtmek için para teklif etmiş olması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadan tepki yağan hırsızlık sonrası #HırsızFOX etiketi TT oldu. Ekranlarında her gün 'Hak, hukuk, adalet' diye haykıran Fox TV'den, SABAH Gazetesi'ne sansür uygulandı. İsmail Küçükkaya, Fox TV'nin Acun Ilıcalı'nın formatını çalarak hırsızlık yaptığını ortaya çıkaran SABAH'ı, canlı yayında ekrana getirmedi. Bilindiği gibi, GÜNAYDIN'ın ortaya çıkardığı skandalda, Fox TV'nin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'deki programın formatını olduğu gibi çaldığı gözler önüne serilmişti. Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından GÜNAYDIN'ın manşetiyle birlikte, "Yemekteyiz programının birebir kopyasını, hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan alıp Sofrada adıyla yayınlamak düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır. Bu konuyu, benzeri fikir hırsızlığı suçu işleyenlere ibret olacak bir şekilde adaletin önüne taşımaya kararlıyız" açıklamasını yapmıştı.

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