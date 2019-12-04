Parodi hesabı gerçek ABD Başkanı Trump, sanan İsmail Küçükkaya, FOX TV canlı yayınında böyle alay konusu oldu!
FOX TV'de İsmail Küçükkaya, bir kullanıcının ABD Başkanı Donald Trump adını kullanarak açtığı parodi twitter hesabındaki paylaşımları; gerçek ABD Başkanı sanarak anons etmesi sosyal medyada alay konusu oldu!
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