Müge Anlı'da dehşet ailesinde flaş gelişme! Muharrem Elbay'ın cesedi kuyuya mı atıldı?
atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 3 yıldır kayıp olan Muharrem Elbay'ın cesedi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı! Müge Anlı'nı yüzleştirdiği Cahit Ergül ve Zeynep Ergül programda birbirleri hakkında şok ithamlarda bulundu. Müge Anlı'da Muharrem Elbay'ın cesedinin evin yakınındaki bir kuyuya atıldığı iddia edildi.
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