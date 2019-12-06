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Müge Anlı'da korkunç yasak aşk cinayeti! Kan donduran sözler 'Annem komşuyla ilişkiye giriyordu!' (6 Aralık 2019 Cuma)

06.12.2019 | 12:42

Müge Anlı'daki kan donduran yasak aşk cinayeti iddiaları gündem olmaya devam ediyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık 2019 Cuma canlı yayınında; annelerinin üvey babalarını zehirleyerek öldürdüğün söyleyen genç kızların yasak aşk iddiaları stüdyoyu karıştırdı!

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