Müge Anlı'da korkunç yasak aşk cinayeti! Kan donduran sözler 'Annem komşuyla ilişkiye giriyordu!' (6 Aralık 2019 Cuma)
Müge Anlı'daki kan donduran yasak aşk cinayeti iddiaları gündem olmaya devam ediyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık 2019 Cuma canlı yayınında; annelerinin üvey babalarını zehirleyerek öldürdüğün söyleyen genç kızların yasak aşk iddiaları stüdyoyu karıştırdı!
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