Müge Anlı'da Palu Ailesi'den flaş görüntüler! (23 Ocak 2020 Perşembe) Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişmeyi canlı yayında...

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Türkiye'yi sarsan cinayetler tecavüzler ve şeytanın aklına gelmeyecek her türlü iğrençliğin yaşandığı Palu Ailesi olayında flaş gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert Müge 23 Ocak 2020 Perşembe; Anlı Esrarengiz Palu Ailesi ile ilgili o sıcak görüntüleri canlı yayında ilk kez paylaştı...