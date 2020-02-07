Son dakika! Müge Anlı, canlı yayında Nihat Hatipoğlu'nun o görüntülerini paylaşarak uyardı! (7 Şubat 2020 Cuma) | Video
Son dakika... Müge Anlı (bugün) 7 Şubat 2020 Cuma canlı yayınında; Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun vatandaşları cinlerle korkutan ve altın için 600 rekat namaz kıldıran sahte hocayla ilgili uyarılarını ekranlara taşıdı. Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, insanları cinlerle korkutarak çoklu evlilik yapan sahtekar hocanın gözaltına alındığını da canlı yayında açıkladı.
MÜGE ANLI'YI CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKARAN OLAY! (7 ŞUBAT 2020 CUMA) "BENİM BİR KÜFÜRÜM VAR... KAFA TUTAMAZSIN" | VİDEO
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:39
13:23
05:43
00:43
Sefirin Kızı 8. bölüm fragman | Video 06.02.2020 | 16:55
01:03
Doğduğun Ev Kaderindir 5.Bölüm 2.Fragman yayınlandı izle | Video 06.02.2020 | 09:54
38:04
00:57
Afili Aşk 32. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Büyük aşkta sürpriz acı son! 05.02.2020 | 12:42
01:00
05:24
10:37
01:08
Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 05.02.2020 | 01:00
00:49
Ramo 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 05.02.2020 | 00:11
01:06
Hekimoğlu 6. bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 04.02.2020 | 14:54
01:02
00:45
33:54
03:42
01:02
Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı 04.02.2020 | 02:01
00:59
Zalim İstanbul 29. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video 03.02.2020 | 15:13
01:55
Çukur 3. sezon 19. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 03.02.2020 | 15:13