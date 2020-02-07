Son dakika! Müge Anlı, canlı yayında Nihat Hatipoğlu'nun o görüntülerini paylaşarak uyardı! (7 Şubat 2020 Cuma) | Video

Son dakika... Müge Anlı (bugün) 7 Şubat 2020 Cuma canlı yayınında; Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun vatandaşları cinlerle korkutan ve altın için 600 rekat namaz kıldıran sahte hocayla ilgili uyarılarını ekranlara taşıdı. Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, insanları cinlerle korkutarak çoklu evlilik yapan sahtekar hocanın gözaltına alındığını da canlı yayında açıkladı.