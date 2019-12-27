İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı yerli ve milli otomobillerimiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Törendeki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobilimize binerek yetkililere sohbet etti.