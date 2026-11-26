2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre köyde tam 15 kişi 100 yaş sınırını aşmış durumda. Daha da şaşırtıcı olanı ise ada genelindeki 100 yaş üstü bireylerin üçte ikisinin 97 yaşına kadar hiçbir destek almadan kendi başına bağımsız bir yaşam sürmesi. Üstelik bölge halkında kalp krizi, felç ve kanser vakalarına da yok denecek kadar az rastlanıyor.
Okinawa diyetinin temelinde bol miktarda sebze ve deniz ürünü yer alırken; kırmızı et, kümes hayvanları ve şeker son derece sınırlı tüketiliyor.
Kompleks karbonhidratlar ve lif bakımından zengin olan bu mutfakta beyaz pirinç veya makarna yerine tatlı patates, çeşitli kök sebzeler ve karabuğdaydan yapılan soba eriştesi başrolde.
Ada sakinleri karbonhidrat kaynaklarını genellikle deniz ürünleri, soya fasulyesi ürünleri (tofu ve miso), orman meyveleri ve deniz yosunu ile birleştiriyor. Sebze sepetlerinde ise shiitake mantarı, kudret narı (acı kavun) ve koyu yeşil yapraklı sebzeler geniş yer tutuyor.
Örneğin tipik bir Okinawa öğünü; bir kase miso çorbası, deniz yosunuyla buharda pişirilmiş sebzeler ve yanında taze demlenmiş bir fincan yasemin çayından oluşuyor.
Araştırmalar, düşük kalorili ancak kompleks karbonhidrat oranı yüksek bu mutfaktaki karbonhidrat-protein dengesinin, ömrü uzattığı kanıtlanan bilimsel beslenme önerileriyle neredeyse birebir örtüştüğünü gösteriyor. İşlenmiş gıdalar, zararlı yağlar ve rafine şeker ise bu sofralara asla uğramıyor.
Okinawa halkı için yemek yemek yalnızca karın doyurmak değil, zaman ayrılan özel bir ritüel. Sürekli kalori hesabı yapmak ya da porsiyon tartmak yerine, yalnızca açlıklarını bastırıp doyma hissine ulaştıkları anda yemeyi bırakıyorlar.
Amerikan Prevention dergisine konuşan beslenme uzmanı ve diyetisyen Luiza Petre, bu beslenme düzenini benimseyen herkesin kalp-damar hastalıkları riskini düşürüp genel sağlığını iyileştirebileceğini belirtiyor. Beslenme alışkanlıklarını bir gecede tamamen değiştirmenin şart olmadığını vurgulayan Petre, "Küçük dokunuşlar bile sağlık üzerinde büyük faydalar yaratabilir" diyor.