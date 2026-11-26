2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre köyde tam 15 kişi 100 yaş sınırını aşmış durumda. Daha da şaşırtıcı olanı ise ada genelindeki 100 yaş üstü bireylerin üçte ikisinin 97 yaşına kadar hiçbir destek almadan kendi başına bağımsız bir yaşam sürmesi. Üstelik bölge halkında kalp krizi, felç ve kanser vakalarına da yok denecek kadar az rastlanıyor.