10’uncu Altın Karınca’da 55 belediye projesi ödüllendirildi! Altın Karınca’dan AK Parti ilçe belediyelerine ödül yağdı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Karınca Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki törende, belediyelerin yenilikçi, ilham veren uygulamaları ve projeleri ödüllendirildi. Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ekibi ödüllerini törenle aldılar. Bu sene Altın Karınca'ya 310 projenin başvurduğunu ve projelerin incelenip değerlendirildiği ödül sürecinin farklı üniversite ve kurumlardan 21 kişilik jüri tarafından yürütüldüğü değerlendirmede AK Parti İlçe belediyeleri çeşitli projeleri ile ödülleri topladılar.

Aktif Yaş Al Projesi (Ümraniye Belediyesi), Tarihi Kara Surları Millet Bahçesi (Fatih Belediyesi), Yeşil Vadi (Kağıthane Belediyesi), Atıksız Hayat Atıksız Mutfak (Esenler Belediyesi), "Akıllı Şehir Uygulamaları" kategorisi: Dijital Şehir İkizi: Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi (Bağcılar Belediyesi), Bizim Esnaf Mobil Uygulaması (Bahçelievler Belediyesi), Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde (Pendik Belediyesi), Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi (Sultanbeyli Belediyesi) ödülleri aldılar.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NE ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ

Bahçelievler Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve belediyelerin en prestijli projelerinin ödüllendirildiği 10. Altın Karınca Ödülleri'nde büyük bir başarıya imza attı. Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde ödüle layık görülen "Bizim Esnaf Mobil Uygulaması" ile Bahçelievler Belediyesi, teknoloji ve sosyal yardımlaşmayı bir araya getiren yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekti. Marmara Bölgesi'nden toplam 310 başvurunun alındığı ödüller arasından "Bizim Esnaf Mobil Uygulaması", hem teknolojik altyapısı hem de sosyal sorumluluk anlayışıyla ödüle hak kazandı.

BAHADIR , "BU ÖDÜL BAHÇELİEVLERLİ KOMŞULARIMIZIN "

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır:"Bahçelievler Belediyesi olarak, teknolojiyi insan odaklı projelerle birleştirerek topluma fayda sağlamayı ilke edindik. 'Bizim Esnaf' uygulamamız, sosyal yardımlaşmayı dijitalleştiren bir model. Bu ödül, sadece bir proje ödülü değil; ihtiyaç sahibi komşularımızın ve esnafımızın ortak kazancıdır. Bu başarının arkasında çalışan ekibimize, uygulamayı sahiplenen esnafımıza, komşularımıza teşekkür ederim. Bahçelievler'i her alanda lider ve örnek bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

BİZİM ESNAF UYGULAMASI NEDİR?

Bahçelievler Belediyesi'nin geliştirdiği Bizim Esnaf Mobil Uygulaması, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım desteği sunarken aynı zamanda yerel esnafın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor. Sistem, para puan yüklenen kartlarla vatandaşların anlaşmalı esnaftan alışveriş yapmasını sağlıyor. Bu sayede hem ihtiyaç sahipleri destekleniyor hem de ilçe esnafı kazanıyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİNE BİR AYDA 5 ÖDÜL

Yerel yönetimlerin ilham veren projelerini ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülleri'nde Bağcılar Belediyesi, "Dijital Şehir İkizi: Sürdürülebilir Şehir Yönetimi" ve "Akıllı Kent Platformu-Akıllı Belediye Yönetim Sistemi" projesiyle iki ödüle layık görüldü. Böylece Bağcılar Belediyesi'nin örnek projeleri sayesinde son bir ayda aldığı ödül sayısı beş oldu. Yerel yönetimlerin yenilikçi ve ilham veren projelerinin ödüllendirildiği törene yoğun bir ilgi oldu. Programda; Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ödüle layık görüldü.

BAĞCILAR'A ALTIN KARINCADAN İKİ ÖDÜL

Yerel yönetimler arasında örnek ve öncü projeleriyle her zaman öne çıkan Bağcılar Belediyesi de bu özel programda çift ödüle layık görüldü. Bağcılar Belediyesi'nin aldığı ödüllerden biri "Akıllı şehir uygulamaları" kategorisinde "Dijital Şehir İkizi: Sürdürülebilir Şehir Yönetimi" projesine diğeri ise "Şehir planlama ve altyapı" kategorisinde "Akıllı Kent Platformu-Akıllı Belediye Yönetim Sistemi" projesine verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Son alınan Altın Karınca ödülleriyle birlikte Bağcılar Belediyesi'nin son bir ay içinde aldığı ödül sayısı beş oldu. Geçen hafta AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın düzenlediği Engelsiz Türkiye Programı'nda Bağcılar Belediyesi, "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülüne layık görülmüştü. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Erdoğan da çalışmalarından dolayı emeği geçenleri tebrik etmişti. Bağcılar Belediyesi tarafından uygulamaya konulan BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu, Türkiye'nin en geniş kapsamlı Bulut ve Yapay Zeka Zirvesi olan Future of AI&Cloud'dan ödüllerinde "Best Aı Vırtual Agents-Bots" kategorisinde ödülün sahibi olmuştu. Ayrıca Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası olmaya layık görüldü.

YAKINDA YENİ PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Çalışmalarının ödüllendirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Aldığımız bu ödüller hayata geçireceğimiz yeni projeler için birer kilometre taşı niteliğinde olmaktadır. 'Bağcılar'da standartları yükseltme zamanı' mottosuyla kaliteli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah ilçemize değer katacak ve vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak yeni projelere yakın zamanda imza atacağız. Bu ödüllerin alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

PENDİK BELEDİYESİ'NE ALTIN KARINCADAN AFET YÖNETİMİ ÖDÜLÜ VERİLDİ

Pendik Belediyesi, "Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde" projesiyle Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nde Afet Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. Pendik Belediyesi, "Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde" projesiyle Afet Yönetimi kategorisinde ödül kazandı. Ödülü, Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Ekibi (PEAK) aldı.

"AFET BİLİNCİ VE YEŞİL HAREKETLİLİK EĞİTİMİ "

Ödüle layık görülen projede Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Ekibi (PEAK) ve gönüllü gençlerle birlikte, Pendik'te yaşayan vatandaşlara yönelik eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Eğitimler; afet bilinci, temel ilk yardım ve yeşil hareketlilik konularına odaklanarak toplumda bilinç düzeyini artırmayı hedefledi. Etkinliklerde özellikle afetlere karşı hazırlıklı olma, çevreye duyarlı hareketlilik yöntemleri ve hayati önem taşıyan ilk yardım bilgileri aktarıldı. Bu çalışmalar hem katılımcılardan hem de proje paydaşlarından büyük ilgi gördü.