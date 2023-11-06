Haberler Yaşam Haberleri 11 aracı soydu… Beylikdüzü Polisi yakalayıp tutuklattı
Giriş Tarihi: 6.11.2023 13:50

11 aracı soydu… Beylikdüzü Polisi yakalayıp tutuklattı

İstanbul’da toplam 11 aracın multimedya sistemlerini çalan bir hırsız, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
11 aracı soydu… Beylikdüzü Polisi yakalayıp tutuklattı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'nde peş peşe gerçekleşen "Otodan Hırsızlık" suçlarını aydınlatmak için detaylı bir inceleme başlattı. Olayların yaşandığı noktalar, çevreleri ve kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Yaya olarak araçlara yaklaştığı be bazı aparatlar yardımıyla araçların içerisinde bulunan multimedya sistemlerini sökerek çaldığı belirlenen ve toplamda 11 farklı "Otodan Hırsızlık" suçuna karıştığı saptanan S.Ö. isimli hırsız, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki ikamet adresinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarda kullandığı tornavida ve aparatlar da üzerinde bulunan ve benzer suçlardan toplamda 36 suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!
Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti
Kılıçdaroğlu’na böyle baskı yapmışlar: Çekilemezsin, izin vermiyorum
İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? | MİLYONER 1 MİLYON TL'LİK SORU
Bay Bay Kemal
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!
Real Madrid, Rayo Vallecano'yu geçemedi! Carlo Ancelotti Arda Güler'e süre vermedi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert tepki: Teröristlere selam gönderdiler
ARKADAŞINA GÖNDER
11 aracı soydu… Beylikdüzü Polisi yakalayıp tutuklattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA