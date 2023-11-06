11 aracı soydu… Beylikdüzü Polisi yakalayıp tutuklattı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'nde peş peşe gerçekleşen "Otodan Hırsızlık" suçlarını aydınlatmak için detaylı bir inceleme başlattı. Olayların yaşandığı noktalar, çevreleri ve kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Yaya olarak araçlara yaklaştığı be bazı aparatlar yardımıyla araçların içerisinde bulunan multimedya sistemlerini sökerek çaldığı belirlenen ve toplamda 11 farklı "Otodan Hırsızlık" suçuna karıştığı saptanan S.Ö. isimli hırsız, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki ikamet adresinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarda kullandığı tornavida ve aparatlar da üzerinde bulunan ve benzer suçlardan toplamda 36 suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.