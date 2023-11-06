Araçlardaki multimedya sistemlerini çaldı! O anlar kamerada | Video 06.11.2023 | 14:10 Beylikdüzü’nde 11 araçtan multimedya sistemlerini çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "otodan hırsızlık" suçunun işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik Beylikdüzü ilçesinde yapılan çalışmalarda, ekipler ilçede 11 ayrı otodan hırsızlık yapıldığını belirlemesinin ardından olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir şahsın yaya olarak araçlara yaklaştığı ve çeşitli aparatlarla araçlarda bulunan multimedya sistemlerini çaldığı görüldü. Aynı zamanda şahsın sistemleri çaldıktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaşması da görüntülere yansıdı.Ekiplerin çalışmalarının devamında kimliği S.Ö. olarak tespit edilen şüpheli, 26 Ekim tarihinde Barış Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalandı. 36 benzer suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin olayda kullandığı 1 tornavida ve aparatlar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, 30 Ekim tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.