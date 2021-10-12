112’yi yemek siparişi vermek için aradılar

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve Valiliklerin internet adreslerinde yayınlanan yazılı açıklamada, acil durumlarda kullanılan 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraların tek çatı altında "112"de birleştirildiği bildirildi.

YARISI ASILSIZ

Açıklamanın devamında ise, geçtiğimiz yıl yapımına başlanan teknolojiye uygun 112 çağrı merkezlerinin, 81 ilde tamamlandığı ifade edilerek, son 3 ayda bu merkezlerin 31 milyon 964 bin 196 çağrı yanıtladığı belirtildi. Ancak, bu çağırıların yarısından fazlasının bir önceki yıl olduğu gibi asılsız olduğu vurgulandı. 2020 yılında, acil durum hatlarında 88 milyon 341 bin 131 çağrı geldiği ve bunlardan 59 milyon 720 bin 69'nun'daz asılsız çıktığı hatırlatıldı.

YEMEK SİPARİŞİ VERMEK İÇİN ARADILAR

Asılsız çağırıların pek çoğunun "telefon denemek" ve "yemek siparişi vermek" isteyenler tarafından gerçekleştirildiği, ayrıca birçok kişinin de "İzolasyonda dışarı çıkabilir miyim?" şeklinde soru sormak için aradığı öğrenildi.

11 BİN 478 PERSONEL

Bakanlık tarafından açıklanan ve valiliklerin internet sitelerinde yayınlanan açıklamanın devamında ise 112 hakkında bilgiler verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"11.478 personel ile 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 acil çağrı merkezlerinde Türkçe dışında dört yabancı dilde çağrı karşılanıyor. Merkez, konuşma dilleri haricinde işitme engellilere de işaret dilinde 112 Engelsiz uygulamasıyla acil çağrı hizmeti veriyor. Vefa Sosyal Destek Grupları ile İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezi personelini (İSDEM) acil durum olduğu değerlendirilen bölgeye sevk eden merkezler, ihtiyaçların hızla karşılanmasını sağlıyor."