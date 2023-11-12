Haberler Yaşam Haberleri 12 ilde nokta operasyon: Terör inleri yerle bir oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2023 07:56

12 ilde nokta operasyon: Terör inleri yerle bir oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen Kahramanlar operasyonunda, terör örgütü PKK'ya ait 42 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

12 ilde nokta operasyon: Terör inleri yerle bir oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda; 12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi." ifadelerini kullandı.

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12 ilde nokta operasyon: Terör inleri yerle bir oldu
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