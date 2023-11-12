12 ilde nokta operasyon: Terör inleri yerle bir oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda; 12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi." ifadelerini kullandı.