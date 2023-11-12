12 ilde nokta operasyon: Terör inleri yerle bir oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda; 12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi." ifadelerini kullandı.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Mensubu Teröristlerin Kırsalda Kış Aylarında Barınmak İçin Hazırladıkları Mağara ve Sığınakların İmha Edilmesine Yönelik Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR" Operasyonunda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2023
1️⃣2️⃣ İlde 4️⃣2️⃣ Adet Mağara, Sığınak ve Depo İmha Edildi.
TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR… pic.twitter.com/Dcqir36B3h