Bakan Yerlikaya: "42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi" | Video 12.11.2023 | 08:42 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR” Operasyonu’nda 12 ilde 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda BTÖ mensubu teröristlerin hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR" Operasyonu'nda 12 ilde 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, " Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar operasyonlarında; 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet anti-personel mayını, 112.5 kg patlayıcı madde, 112.5 kg patlayıcı madde, 33 adet el bombası, 9 adet top, havan ve obüs mühimmatı, 15 adet EYP, 1 adet RPG-7 roketatar, 18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet havan silahı, 2 adet uçaksavar mühimmatı, 3 adet bomba atar mühimmatı, 127 adet tüp, 'EYP yapımında kullanılan' bin 249 adet mühimmat adet mühimmat, '7.62 mm uzun namlulu, 7.62x54 makineli tüfek, 14.5 mm uçaksavar ve 12.7 mm uçaksavar mühimmatlarının da aralarında bulunduğu' 22 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında, teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkacaklarını ve yıkmaya da devam edeceklerini belirtti. Paylaşımının devamında Jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenlediklerini, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.