13 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul'un iki ilçesinde gözlerine kestirdikleri kuyumcuların vitrinlerindeki tam 13 milyon lira değerindeki altınları çalan hırsızlar 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. İstanbul Silivri'de bulunan bir kuyumcuya geçtiğimiz Ekim ayında giren hırsızlar vitrinde bulunan 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı. Sabah işyerine geldiğinde gördüğü manzarayla şaşkına dönen C.C. hemen polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken 2 Aralık günü de Kadıköy'de bulunan bir kuyumcuya giren hırsızlar 10 milyon lira değerindeki altını çalıp kaçtı. İşyeri sahibi Y.G'nin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler iki olayı gerçekleştiren hırsızların aynı şüpheliler olduğunu belirledi. 16 ADRESE BASKINPolis ekipleri 25 Aralık günü Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 1'ikadın 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Kadıköy'de girdikleri kuyumcudan vitrindeki ziynet eşyalarını çuvallara doldurup sürükleyerek götürdükleri anlar kameralara yansıdı.