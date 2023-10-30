13 yaşındaki kız çocuğunun sır ölümü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı mahallesinde falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki falezlerden halat yardımıyla aşağı inen ekipler, cesedi botla Kaleiçi Yat Limanı'na çıkardı. Ceset, kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin ilk belirlemelerine göre, cesedin 13 yaşlarında ortaokul 8. sınıf öğrencisi bir kız çocuğuna ait olduğu açıklandı. Soruşturma başlatan polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.