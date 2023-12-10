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Giriş Tarihi: 11.12.2023

13 yaşındaki kızı nişanlandılar

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
13 yaşındaki kızı nişanlandılar
Konya'nın Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki evinde eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Osman S., 8. sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi (13), aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük Ali G. ile nişanladı. 7 Aralık'ta evde yapılan nişan töreni davetliler tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Bunun üzerine skandal nikahla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, C.S. ile nişanlandığı Ali G. ve aile fertlerinin ifadelerine başvurdu. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ise C.S.'yi devlet korumasına aldığı öğrenildi.

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13 yaşındaki kızı nişanlandılar
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