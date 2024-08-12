15 ayda 18 milyon araç geçti

Temeli 2016 yılında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından "Param yok" denilerek projeye bir çivi dahi çakmadı. Belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi verdi. Ancak Başkan Karalar, bu kez de "Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 Milyon TL'ye ihtiyaç var" şeklinde açıklamada bulunmuş ve köprüyü tamamlamamıştı.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprüyü mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. Bin 700 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprü 2023 yılının Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü Adana trafiğini büyük ölçüde rahatlattı. Yıllık ortalama 1 milyon hasta kabul eden Adana Şehir Hastanesi'ne ulaşımında büyük rahatlık sağlayan köprü, Çukurova Üniversitesi, stat, adliye binası ve bölge idari mahkemesine ulaşımını da büyük ölçüde kolaylaştırdı. Adanalıların açılmasından memnun olduğu köprüyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışından övgüyle bahsetti. Erdoğan "Geçen yıl açılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bugüne kadar 18 milyon araç geçti. Ağustosun ilk haftasında İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Bu başarı örneklerini çoğaltmak mümkündür. Yani bunların gereksiz dediği yatırımların tamamı, misyonunu fazlasıyla yerine getirdi, ekonomiye katkı yaptı" dedi.