15 yaş altına sosyal medya yasaklandı mı? Resmi Gazete’de yayımlandı!

15-18 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARA ÖZEL "AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET"

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar için platformlarda kısıtlanmış mod uygulanacak. Bu hesaplar varsayılan olarak gizli tutulacak, canlı yayın açma özelliği kısıtlanacak ve kişiselleştirilmiş reklamlara izin verilmeyecek. Ayrıca sonsuz kaydırma (ardışık içerik akışı), algoritma önerileri ve cihaz rehberlerinin senkronize edilmesi engellenerek çocukların dijital bağımlılıktan ve zararlı etkileşimlerden korunması amaçlanıyor.