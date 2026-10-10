15 yaş altına sosyal medya yasaklandı mı? Resmi Gazete’de yayımlandı!

Dijital mecralarda çocukların korunmasına yönelik devrim niteliğindeki düzenleme 1 Kasım 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Sosyal platformlara yaş sınırı getiren karara uyulmaması halinde platformlara yaptırımlar uygulanacak. Mevcut kullanıcılar için geçiş süreci belirlenirken, oyun platformları ve ebeveyn denetim araçlarına ilişkin teknik standartlar netleştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile Türkiye'den erişilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getirildi. Yönetmelik gereğince, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hiçbir şekilde sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Platformlar, hesap açılış taleplerinde kullanıcının yaşını kontrol etmek ve 15 yaş altı bireylerin üyeliklerini reddetmekle yükümlü tutuldu.
Üretilen bu belirteç sadece kullanıcının yaş eşiğini karşılayıp karşılamadığı bilgisini içerecek; profil adı, kullanıcı adı veya diğer kişisel verileri dördüncü taraflarla paylaşmayarak veri gizliliğini koruyacak.
15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar için platformlarda kısıtlanmış mod uygulanacak. Bu hesaplar varsayılan olarak gizli tutulacak, canlı yayın açma özelliği kısıtlanacak ve kişiselleştirilmiş reklamlara izin verilmeyecek. Ayrıca sonsuz kaydırma (ardışık içerik akışı), algoritma önerileri ve cihaz rehberlerinin senkronize edilmesi engellenerek çocukların dijital bağımlılıktan ve zararlı etkileşimlerden korunması amaçlanıyor.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan mevcut sosyal medya hesapları da yaş doğrulama sürecine tabi tutulacak. Platformlar, 31 Mart 2027 tarihine kadar mevcut kullanıcılarından en az bir defaya mahsus e-Devlet belirteci ile doğrulama yapmasını isteyecek.
Doğrulama sonucunda 15 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar derhal kapatılacak ve ilgili veriler yasal başvuru/itiraz sürelerinin ardından kalıcı olarak silinecek.
Düzenleme yalnızca sosyal ağları değil, çevrim içi oyun mecralarını da kapsıyor. Oyun sağlayıcıları ve platformları, sundukları içerikleri çocukların yaşlarına uygun şekilde derecelendirmek zorunda olacak. Derecelendirilmemiş oyunların sunulması yasaklanırken, ebeveynlerin harcama limitleri belirlemesini, kullanım sürelerini sınırlandırmasını ve satın alma işlemlerini onaya bağlamasını sağlayan Türkçe dil destekli gelişmiş kontrol araçları zorunlu kılındı.