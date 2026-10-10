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Giriş Tarihi: 10.10.2026 06:42

15 yaş altına sosyal medya yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sosyal ağ sağlayıcıları ve dijital platformlar için tarihi karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişimi tamamen engellenecek. Yeni mevzuat kapsamında e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması zorunlu hale getiriliyor. Çocuklar ve veliler 15 yaş altına sosyal medya yasağı kapsamında sistemin nasıl işleyeceğini sorguluyor.

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15 yaş altına sosyal medya yasaklandı mı? Resmi Gazete’de yayımlandı!
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Dijital mecralarda çocukların korunmasına yönelik devrim niteliğindeki düzenleme 1 Kasım 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Sosyal platformlara yaş sınırı getiren karara uyulmaması halinde platformlara yaptırımlar uygulanacak. Mevcut kullanıcılar için geçiş süreci belirlenirken, oyun platformları ve ebeveyn denetim araçlarına ilişkin teknik standartlar netleştirildi.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile Türkiye'den erişilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getirildi. Yönetmelik gereğince, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hiçbir şekilde sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Platformlar, hesap açılış taleplerinde kullanıcının yaşını kontrol etmek ve 15 yaş altı bireylerin üyeliklerini reddetmekle yükümlü tutuldu.

YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET BELİRTECİ İLE SAĞLANACAK

Sosyal medya hesaplarında beyana dayalı yaş sisteminin yerine güvenilir kimlik doğrulama mekanizması getirildi. Kullanıcılar, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak "yaş doğrulama belirteci" vasıtasıyla platformlara yaş gruplarını teyit ettirecek.

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Üretilen bu belirteç sadece kullanıcının yaş eşiğini karşılayıp karşılamadığı bilgisini içerecek; profil adı, kullanıcı adı veya diğer kişisel verileri dördüncü taraflarla paylaşmayarak veri gizliliğini koruyacak.

15-18 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARA ÖZEL "AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET"

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar için platformlarda kısıtlanmış mod uygulanacak. Bu hesaplar varsayılan olarak gizli tutulacak, canlı yayın açma özelliği kısıtlanacak ve kişiselleştirilmiş reklamlara izin verilmeyecek. Ayrıca sonsuz kaydırma (ardışık içerik akışı), algoritma önerileri ve cihaz rehberlerinin senkronize edilmesi engellenerek çocukların dijital bağımlılıktan ve zararlı etkileşimlerden korunması amaçlanıyor.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN 31 MART 2027'YE KADAR SÜRE TANINDI

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan mevcut sosyal medya hesapları da yaş doğrulama sürecine tabi tutulacak. Platformlar, 31 Mart 2027 tarihine kadar mevcut kullanıcılarından en az bir defaya mahsus e-Devlet belirteci ile doğrulama yapmasını isteyecek.

Doğrulama sonucunda 15 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar derhal kapatılacak ve ilgili veriler yasal başvuru/itiraz sürelerinin ardından kalıcı olarak silinecek.

OYUN PLATFORMLARINA YAŞ DERECELENDİRMESİ VE EBEVEYN KONTROLÜ

Düzenleme yalnızca sosyal ağları değil, çevrim içi oyun mecralarını da kapsıyor. Oyun sağlayıcıları ve platformları, sundukları içerikleri çocukların yaşlarına uygun şekilde derecelendirmek zorunda olacak. Derecelendirilmemiş oyunların sunulması yasaklanırken, ebeveynlerin harcama limitleri belirlemesini, kullanım sürelerini sınırlandırmasını ve satın alma işlemlerini onaya bağlamasını sağlayan Türkçe dil destekli gelişmiş kontrol araçları zorunlu kılındı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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15 yaş altına sosyal medya yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!
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