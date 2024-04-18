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Giriş Tarihi: 19.4.2024

16 yaşındaki Sinan, hayvan otlatırken öldürüldü

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
16 yaşındaki Sinan, hayvan otlatırken öldürüldü
Mardin'de hayvan otlatırken silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı Yalınağaç Köyü merasında hayvan otlatan 16 yaşındaki Sinan Eliş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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16 yaşındaki Sinan, hayvan otlatırken öldürüldü
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