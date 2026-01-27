17 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi

İstanbul Arnavutköy'de bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan 17 kişi zehirlendi. Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Evde okunan mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.