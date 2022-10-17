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Giriş Tarihi: 17.10.2022

18 ilde sağanak uyarısı

Yurtta yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, İstanbulv e İzmir’in de aralarında bulunduğu 18 şehir için kuvvetli rüzgâr ve şiddetliy ağış uyarısı yaptı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
18 ilde sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre, yurt genelindeki yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 şehir için kuvvetli sağanak ve rüzgâr uyarısı yapıldı.

FIRTINA VE YAĞIŞ
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, bugün akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor. Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bölgenin kuzeydoğusunun ise aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Doğu Anadolu'da parçalı, yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

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18 ilde sağanak uyarısı
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