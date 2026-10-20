19 yıllık sır canlı yayında çözüldü! Ailesi cinayete kurban gitti: ‘Hayat beni çocuğun taşıyamayacağı ağır acılarla sınadı’

19 yaşındaki Damla Barış'ın hayat hikâyesi, duyanların yüreğini sızlattı. Anne ve babası olarak bildiği kişilerin cinayete kurban gitmesiyle büyük bir acı yaşayan genç kız, yaşadığı kayıpların ardından bir gerçekle daha yüzleşti. Yıllarca öz babası olarak bildiği Muharrem Barış'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Damla, gerçek babasını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
ANNEANNESİNİN SÖZLERİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Damla Barış, birlikte yaşadığı kişinin annesini öldürdüğünü, öz babası olarak bildiği Muharrem Barış'ın da vahşice katledildiğini anlattı. Hayatın kendisini taşıyamayacağı kadar ağır acılarla sınadığını dile getiren genç kız, biyolojik babasını bulma umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi.
19 YILLIK HASRET CANLI YAYINDA SON BULDU
Müge Anlı'nın programında Damla'nın biyolojik babasının Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Ramazan Kayalı olduğu belirtildi. Çok geçmeden yayına gelen bir ihbar, genç kızın yıllardır beklediği kavuşma için umut oldu.
Biyolojik babası Ramazan Kayalı ile telefonda konuşan Damla, ayrıca beş kardeşi olduğunu öğrendi. Yıllardır aradığı babasının sesini duyan genç kız, yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu kelimelere dökmekte zorlandı.
"Öz babamı buldum ama ne diyeceğimi tam bilemiyorum" diyen Damla Barış, 19 yıllık hasretin ardından hayatında yepyeni bir sayfa açılması için ilk adımı attı.