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Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:11

19 yıllık sır canlı yayında çözüldü! Ailesi cinayete kurban gitti: ‘Hayat beni çocuğun taşıyamayacağı ağır acılarla sınadı’

19 yaşındaki Damla Barış’ın hayat hikâyesi, duyanların yüreğini sızlattı. Anne ve babası olarak bildiği kişilerin cinayete kurban gitmesiyle büyük bir acı yaşayan genç kız, yaşadığı kayıpların ardından bir gerçekle daha yüzleşti. Hayatının gerçeğiyle acı bir şekilde yüzleşen Barış gerçek babasını bulabilmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. 19 yıllık hasret dakikalar içinde son buldu. İşte detaylar…

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19 yıllık sır canlı yayında çözüldü! Ailesi cinayete kurban gitti: ‘Hayat beni çocuğun taşıyamayacağı ağır acılarla sınadı’
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19 yaşındaki Damla Barış'ın hayat hikâyesi, duyanların yüreğini sızlattı. Anne ve babası olarak bildiği kişilerin cinayete kurban gitmesiyle büyük bir acı yaşayan genç kız, yaşadığı kayıpların ardından bir gerçekle daha yüzleşti. Yıllarca öz babası olarak bildiği Muharrem Barış'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Damla, gerçek babasını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

ANNEANNESİNİN SÖZLERİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Damla Barış, birlikte yaşadığı kişinin annesini öldürdüğünü, öz babası olarak bildiği Muharrem Barış'ın da vahşice katledildiğini anlattı. Hayatın kendisini taşıyamayacağı kadar ağır acılarla sınadığını dile getiren genç kız, biyolojik babasını bulma umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi.

Damla, gerçek babasının kim olduğunu ise anneannesinden öğrendi. Anne ve babası olarak bildiği kişilerin ölümünün ardından biyolojik babasının başka biri olduğunu öğrenen genç kız, bu kez yıllardır kendisinden ayrı olan babasına ulaşmak için harekete geçti.

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19 YILLIK HASRET CANLI YAYINDA SON BULDU

Müge Anlı'nın programında Damla'nın biyolojik babasının Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Ramazan Kayalı olduğu belirtildi. Çok geçmeden yayına gelen bir ihbar, genç kızın yıllardır beklediği kavuşma için umut oldu.

Biyolojik babası Ramazan Kayalı ile telefonda konuşan Damla, ayrıca beş kardeşi olduğunu öğrendi. Yıllardır aradığı babasının sesini duyan genç kız, yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu kelimelere dökmekte zorlandı.

"Öz babamı buldum ama ne diyeceğimi tam bilemiyorum" diyen Damla Barış, 19 yıllık hasretin ardından hayatında yepyeni bir sayfa açılması için ilk adımı attı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURDUR #MÜGE ANLI

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19 yıllık sır canlı yayında çözüldü! Ailesi cinayete kurban gitti: ‘Hayat beni çocuğun taşıyamayacağı ağır acılarla sınadı’
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