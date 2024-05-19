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Giriş Tarihi: 20.5.2024

20 bin öğretmen için atama heyecanı

Öğretmenlerin sabırsızlıkla beklediği, Millî Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlıyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
20 bin öğretmen için atama heyecanı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru bugün başlıyor. Başvurular, 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamda gerçekleşecek. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.
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20 bin öğretmen için atama heyecanı
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