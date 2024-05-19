20 bin öğretmen için atama heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru bugün başlıyor. Başvurular, 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamda gerçekleşecek. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.