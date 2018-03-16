‘Şimdi gelin oldun kızım, bebeğim’

İran'da yaşanan jet kazasında ölen 11 arkadaştan 9'u dün son yolculuklarına dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Mina Başaran (28), Sinem Akay (34), Burcu Gündoğar Urfalı (28), Jasmin Baruh Siloni (30), Liana Hananel (30), Aslıgül İzmirli (28), Ayşe And (28) ve Eda Uslu (42) için İstanbul'da, pilot Melike Kuvvet (39) için de Konya'da cenaze törenleri düzenlendi. Başaran, Akay ve Urfalı'nın cenaze törenlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Başbakan Mesut Yılmaz da katıldı. İran törene çelenk gönderdi.

BENİ BEKLE MİNA...

Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenaze törenleri Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlendi. Gezer, verdiği gazete ilanında "Minik kalpli bebeğim, seni çok seviyorum. Beni bekle. Murty'n" diyerek veda ettiği nişanlısı Başaran'ın tabutunu cenaze aracına taşıdı. Baba Hüseyin Başaran kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı, boynuna tülbent sararak eşinin tabutuna sarıldı. Gezer'le Urfalı birbirlerine sarılarak güç buldu. Akay'ın annesi Gamze, babası Çetin ve ablası Seda Akay ile Urfalı'nın annesi Gonca Sadıki, babası Haluk ve kardeşi Nusret Levent Gündoğar ayakta durmakta güçlük çekti. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile iş, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kazanın yaşandığı İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu cenaze törenine çelenk gönderdi. Başaran'ın cenazesi Göktürk Mezarlığı'nda, Akay ve Urfalı'nın cenazeleri Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

MELEKLER DİYARINA...

İzmirli ve And'ın cenaze törenleri ise Zincirlikuyu Camisi'ndeydi. İzmirli'nin cenazesini, bu yaz evleneceği Lübnanlı turizmci nişanlısı Bassam Houssami, anne babası Gülay-Coşkun İzmirli'yle birlikte Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden aldı. Ailesinin "Melekler diyarına melek olarak geri döndü" dediği And'ın tabutuna ise gözyaşlarına boğulan anne Ayşıl Eke omuz verdi. İzmirli ve And'ın cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. And'ın annesi, definden sonra çiçeklerle donatılan kızının mezarına bakarak "Şimdi gelin oldun kızım, bebeğim" diye ağladı.

'HEP YANINDA OLACAĞIZ'

Daha bir yaşındaki kızı Sienna Hananel'i geride bırakan Liana Hananel için Ulus'taki Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törende eşi Erol Hanael, kardeşi ve anne babası İzel, Lizet, Mişel Kalma ve Hananel Ailesi taziyeleri kabul etti. Arkadaşları Hananel'i "Canımız Lilimiz, güzel tavşanımız, minik tavşanın ve çok sevdiğin Erol'un hep yanında olacağız" diye uğurladı. Erol Hananel, eşinin tabutunu mezar yerine kadar omzunda taşıdı. Aynı kazada ölen Jasmin Baruh Siloni'nin cenaze töreni de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda 13.30'da gerçekleşti. Eşiyle birlikte anne karnındaki bebeğini de kaybeden Musa Moris Siloni ile Baruh ve Siloni aileleri törende taziyeleri kabul etti. Her iki cenaze töreninde de polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

ABLAYA DUVAĞIYLA VEDA

Düşen jette kabin memuru olan Eda Uslu'nun cenaze töreni ise Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleşti. Uslu'nun annesi Bediha Uslu, yerine uçuşa gittiği kız kardeşi Ela Uslu ve ağabeyi Erol Uslu taziyeleri kabul etti. Tabutuna serilen duvağıyla uğurlanan Uslu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GİYEMEDİĞİ ÜNİFORMASI TABUTUNDA

Kazada ölen pilot Melike Kuvvet'in cenaze töreni Konya'daydı. FETÖ kumpasıyla darbeci Akın Öztürk ve ekibi tarafından ordudan atıldıktan sonra düşen jetin pilotu olan Kuvvet'in tabutuna, Türk Bayrağı serildi ve mayısta giymeyi hayal ettiği binbaşı rütbeli uçuş tulumu kondu. Bazı silah arkadaşları, tabutunun başında nöbet tuttu. Taziyeleri kabul eden annesi Emine Umman, ablası İlknur Kuvvet Çelik, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kuvvet'in cenazesi Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BARIŞ SÖZAL-MUSTAFA KAYA-ZEYNEL YAMAN-HALİT TURAN-LEVENT SÖKMEN-OKAN FİLİZÇAY-BEYZA KABASAKAL-MURAT ŞENGÜL-SAFFET AZAK-ZAFER HALATÇI