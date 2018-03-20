Genetik miras İsmail bebek için kader olmadı

Bir kimya fabrikasında işçi olan İlker İleri ve ev hanımı Gülsüm İleri 7 yıl önce evlenerek dünya evine girdiler. Akraba evliliği yaparak hayatlarını birleştiren çift ilerleyen yıllarda mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak istedi. Önlerine çıkan bazı sağlık problemleri çiftin anne-baba olmasına engel oldu. Çiftin aile genetik geçmişinde, down sendromu görüldüğü için doğacak bebeğin taşıyabileceği riskler çoktu. Son yıllarda tüp bebek tedavisinde kullanılan genetik tarama yöntemi Gülsüm-İlker İleri çifti için umut oldu. Çeşitli merkezlere tedavi amaçlı başvuran çifte yumurtalıklardan kaynaklı bir problem olduğu ve tüp bebek tedavisi olsalar bile çocuk sahibi olamayacakları söylendi. Buna rağmen yıllarca ilaç tedavisi gören ve bir kez tüp bebek tedavisi deneyen çiftin çabaları olumsuz sonuçlandı. Çiftin çocuk sahibi olamamasının haricinde akraba evliliği yapmalarından kaynaklı olarak çocuklarına aktarılabilecek hastalık riski vardı.





HAVUZ YÖNTEMİ UYGULANDI



Tüm bunlarında dışında İlker İleri'nin 24 yaşındaki kız kardeşi Down sendromluydu. Doğacak olan bebeğe aktarılması yüksek olan tüm riskler, Bahçeci Sağlık Grubu'ndan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Remzi Abalı tarafından çifte aktarıldı. Çift, tüp bebek tedavisine alındı ve kendilerine havuz yöntemi uygulandı. Standart tüp bebek tedavi uygulamalarının dışında embriyolara genetik inceleme planlandı. Genetik inceleme için embriyoların 5 gün büyümesi ve blastokist aşamasına gelmesi gerekiyordu. Bu aşamaya ulaşan embriyolara genetik inceleme için biyopsi yapılarak birkaç hücresi alındı ve embriyolar donduruldu. 5 embriyonun içerisinden sağlıklı bulunan iki embriyodan biri 28 yaşındaki Gülsüm İleri'nin rahmine transfer edildi.





"MUCİZE GİBİ GELDİ"



Kısa bir süre sonra hamilelik haberini alan çiftin bebekleri iki hafta önce sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Minik oğulları İsmail'i kucağına alan anne Gülsüm İleri, "Tarifsiz bir duygu. Kendimizden önce onu düşünüyoruz. Umutlarımızın tükendiği noktada bir mucize gibi geldi. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık" dedi.