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Konya'da personelin "Kaşık oyunlu" sevinci

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bağlı Müdürlüğünde olarak görev yaparken daimi ya alınan çalışanlar, yaşadıkları sevinci Konya kaşık oyunuyla kutladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 23:16
Konya'da taşeron personelin Kaşık oyunlu kadro sevinci

Konya İl Müdürü İsa Araba, Müdürü Mustafa Songül, yurt müdürlüğü bahçesinde personel iken son düzenlemenin ardından daimi işçi statüsünü kazanan 55 çalışanla düzenlenen kutlama programında biraraya geldi.

Çalışanların coşkusuna programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da ortak oldu. KYK Konya İl Müdürü İsa Araba, yaptığı konuşmada, 750 bin kişiden oluşan büyük bir aile olduklarını dile getirerek, "Kredi Yurtlar Kurumunun geldiği yeri sizlere borçluyuz" dedi.

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KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül de, Beyşehir'de kurum bünyesinde çalışan 55 işçinin daimi statüye kavuştuğunu belirterek, "İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada kendilerine yakışan bir kutlama için biraraya gelmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

HÜNERLERİNİ KAŞIK OYUNUYLA SERGİLEDİLER

Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra daimi ya geçen işçiler yaşadığı sevinci Konya'nın yöresel kaşık oyununda hünerlerini sergileyerek kutladı.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Metin, Memur Sen Beyşehir Şube Başkanı Halil Yavşil, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, çalışanlar katıldı.

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Konya'da taşeron personelin "Kaşık oyunlu" kadro sevinci
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