Konya'da taşeron personelin "Kaşık oyunlu" kadro sevinci

Kredi Yurtlar Kurumu Konya İl Müdürü İsa Araba, KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, yurt müdürlüğü bahçesinde taşeron personel iken son düzenlemenin ardından daimi işçi statüsünü kazanan 55 çalışanla düzenlenen kutlama programında biraraya geldi.

Çalışanların coşkusuna programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da ortak oldu. KYK Konya İl Müdürü İsa Araba, yaptığı konuşmada, 750 bin kişiden oluşan büyük bir aile olduklarını dile getirerek, "Kredi Yurtlar Kurumunun geldiği yeri sizlere borçluyuz" dedi.

KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül de, Beyşehir'de kurum bünyesinde çalışan 55 işçinin daimi statüye kavuştuğunu belirterek, "İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada kendilerine yakışan bir kutlama için biraraya gelmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

HÜNERLERİNİ KAŞIK OYUNUYLA SERGİLEDİLER

Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra daimi kadroya geçen işçiler yaşadığı sevinci Konya'nın yöresel kaşık oyununda hünerlerini sergileyerek kutladı.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Metin, Memur Sen Beyşehir Şube Başkanı Halil Yavşil, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, çalışanlar katıldı.