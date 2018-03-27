2018 Taşeron sınav sonuçları açıklanıyor! Taşeron sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Taşeron sınav sonuçları konusunda araştırmalarına devam eden vatandaşlar ve aileleri; uzun süredir 27 Mart gününü bekliyordu. Taşeron sınav sonuçları konusunda herhangi bir sınav sonucu gibi aynı anda açıklanan bir sonuç söz konusu değil. Bazı kurumlar süreci daha önce tamamladıkları için kendi içlerinde taşeron işçilerden daimi işçiye evrilecek olan bireylerin ismini listelerinde açıklıyor. Taşeron promosyon ücreti ne kadar? sorusu da yine vatandaşların yanıt aradıkları soruların arasında yer alıyor. Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.

Taşerona kadro sınav sonuçlarını açıklayan bazı kurumlar

Sağlık Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dışişleri Bakanlığı

İŞKUR

Gaziosmanpaşa Belediyesi

96 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 127. Maddesinin, 24 maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde askıya çıkartıldı.

Belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan ve kadroya geçilmesi kesinleşen personelin askıya asılan listelere bakma heyecanı kameralara yansıdı. İşçiler, asılan listelere meraklı gözlerle tek tek bakarak isimlerini aradı. Belediye şirketinde kadrolu işçi statüsüne giren personelin sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu.

"Bin 320 taşerona kadro''

Süreci yakından takip ettiğini ifade eden Gop Kent A.Ş Genel Müdürü Tarkan Karahasanoğlu, "Hükümetimizin son dönemdeki en önemli projelerinden biri olan taşeron personelinin belediye şirketinde istihdam edilebilmesine ilişkin süreç devam ediyor. Biz büyük ölçüde süreci tamamladık burada görmüş olduğunuz listelerde taşeron işçi personelimizden sınavı kazananlar var. 2 Nisan tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde bin 320 personelimizin tamamı istihdam edilecek'' diye konuştu.

"Süreç çok hızlı gelişti, mutluyuz"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan Melike Koç, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyin müjdesini verdiler ve süreç gerçekten de çok hızlı gelişti. Bu kadar hızlı olacağını ummuyorduk, mutluyuz. Belirli süreçlerden geçtik başvuru süreçlerimiz, soruşturma ve sınav süreçlerimiz oldu. Bugünde listelerde adımızı görmek bize büyük mutluluk veriyor. Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya da bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz, bu süreçte bize çok destek oldu. Böyle başkanlar ve müdürlerle çalışmak onur verici. Bu sürecin devam edecek olması bize ayrı bir mutluluk veriyor" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza inandık, heyecanlı bir bekleyiş oldu"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Veysel Özgenç ise, "Allah'a çok şükür mutluyuz, sabrımızın sonu geldi. Sınavımız da rahat geçti ve kadroya geçtik. Artık maaş olarak da daha iyi olacak inşallah. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdikten sonra bayağı bir mutlu olduk ve ona inandık, kesin olacak dedik. Belli bir süreç geçti tabii ki, önce güvenlik aşamasından geçtik, sınavları bekledik. Heyecanlı ve güzel bir bekleyiş geçti, geçtiğimiz hafta sınava da girdik sonuçlarımız açıklandı, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.