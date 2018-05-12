Düzce'de tarihi eser operasyonu! 2000 yıl öncesine ait...

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Beyköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında yapılan aramalarda evde Genç Roma Dönemi'ne ait olan ve 2000 yıllık olduğu tespit edilen 1 adet Kandil 2 adet Kase 2 adet Testi ile 1 adet kırık vaziyette testi parçası ele geçirildi.

ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen malzemeler Düzce Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şahıs hakkında ise Kaçakçılık ve Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı suçlaması ile adli işlem başlatıldı.